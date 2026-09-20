Série B - Resultados da 29ª rodada da competição, Vila Nova 1x0 América-MG, Ceará 2x1 Novorizontino, São Bernardo 1x0 Atlético-GO, Sport 2x1 Juventude, Athletic 1x1 Botafogo-SP, Ponte Preta 1x0 CRB. Goiás x Avaí e Londrina x Fortaleza, ainda não haviam terminado até o fechamento desta edição. Na segunda-feira (21), às 19h30min, Criciúma x Operário e às 21h30min, Cuiabá x Náutico.

Série C - Resultados da quarta rodada do quadrangular da competição, Maringá 2 x 0 Botafogo-PB e Santa Cruz 1 x 0 Floresta. Paysandu x Inter de Limeira e Ferroviária x Brusque, não haviam terminado até o fechamento desta edição.

Brasileirão Feminino - Pelos jogos de volta válidos pela semifinal da competição, o São Paulo recebeu o Flamengo e venceu, novamente. No Rio venceu por 2 a 0, em seus domínios derrotou as cariocas por 1 a 0. Nesta segunda-feira (21), o Corinthians recebe o Bahia, às 21h30min. As Mulheres de Aço foram derrotadas em Salvador por 1 a 0. Diante da sua torcida, As Brabas tentarão levar o Corinthians à mais uma final.

Gaúchão Feminino- Na tarde deste domingo (20), foi dado o pontapé inicial para a segunda fase da competição. Todos os jogos aconteceram às 15h. Juventude 0 x 0 Inter, União Forquetense 1 x 7 Esporte Clube Flamengo, Brasil Farroupilha 0 x 3 Grêmio.

La Liga - Na manhã deste domingo (20), pela 7ª rodada da competição, o Atlético de Madrid recebeu o Real Madrid para mais um clássico na capital espanhola. O clube Merengue foi derrotado por 2 a 1, com gols de Grimaldo e Jonathan David, os Colchoneros somaram mais 3 pontos na tabela.

Vôlei Masculino - Neste domingo (20), no Maracanãzinho, o time comandado por Bernardinho derrotou a Argentina por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/23 e 25/20, e recuperou o título do Campeonato Sul-Americano. Além do título da competição, a vitória ainda garantiu o Brasil na disputa para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. O título veio de forma invicta, com cinco vitórias e nenhum set perdido. Brasil, Argentina e Chile garantiram presença no Mundial de 2027 na Polônia.

Nascar Brasil - Thiago Camilo venceu a primeira corrida da Nascar Brasil no oval de Curvelo, última etapa antes dos playoffs. Já na segunda corrida, a colombiana Tatiana Calderón fez história ao se tornar a primeira mulher a vencer na classificação geral da Nascar Brasil. As corridas aconteceram na manhã deste domingo (20), a próxima etapa será dia 1º de novembro, em Chapecó.