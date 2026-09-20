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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 10:50

São Paulo vence Inter por 1 a 0 depois de eliminação da Sul-Americana

Apesar de melhora no segundo tempo, Inter não conseguiu marcar

Apesar de melhora no segundo tempo, Inter não conseguiu marcar

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Agências
O São Paulo, que passou a concentrar todos os seus esforços no Campeonato Brasileiro depois da eliminação da Copa Sul-Americana nesta semana, venceu o Internacional por 1 a 0 na noite deste sábado (19), em partida da 28ª rodada do torneio disputada no estádio do Morumbi.
Com o resultado, a equipe da casa alcança 36 pontos e salta, provisoriamente, para a 11ª posição, o que lhe permite ampliar a distância para a zona de rebaixamento e ganhar fôlego na reta final do campeonato. Já o Inter, com 28 pontos, permanece entre os quatro clubes que podem cair para a Série B.
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