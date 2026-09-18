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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 18:14

Reação de clubes a MP contra bets saiu após casas de apostas ameaçarem revisão de patrocínios

Empresas de apostas ameaçam revisão de patrocínios no Brasileirão

Empresas de apostas ameaçam revisão de patrocínios no Brasileirão

Rodrigo Abreu/Betano/JC
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Agências
A reação dos clubes e federações de futebol a rumores de que o governo pretende tomar "medida drástica" contra as bets saiu depois de as empresas de apostas avisarem os times e entidades esportivas que a decisão vai forçá-las a rever contratos de patrocínio.

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