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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 16:49

Grêmio x Palmeiras: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Renato estreia no comando do Tricolor neste domingo

Renato estreia no comando do Tricolor neste domingo

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Palmeiras na Arena, neste domingo (20), às 11h. O Tricolor está na 16ª colocação com 28 pontos, enquanto o Verdão é o vice-líder com 56.

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