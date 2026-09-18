São Paulo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 14:39
Inter busca pontuar no Morumbi para sair do Z-4RICARDO DUARTE/INTER/JC
Em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta o São Paulo no Morumbis, neste sábado (19), às 21h. O Colorado está na 18ª colocação com 28 pontos, enquanto o Tricolor Paulista está na 12ª posição com 33.