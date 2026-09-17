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CapaEsportesGrêmio

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 20:17

Renato Portaluppi é apresentado oficialmente no Grêmio para sua quinta passagem

Antes da apresentação junto ao torcedor e da coletiva, Portaluppi comandou a primeira atividade

Antes da apresentação junto ao torcedor e da coletiva, Portaluppi comandou a primeira atividade

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
O Grêmio apresentou nesta quinta-feira (17) o técnico Renato Portaluppi, que retorna ao clube para sua quinta passagem. Antes de dar a coletiva, o treinador foi recepcionado pela torcida, que marcou presença na Arquibancada Norte. O ídolo gremista chega com a difícil missão de evitar o rebaixamento do Tricolor. No Brasileirão, a equipe gaúcha ocupa a 16ª colocação com 28 pontos.

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