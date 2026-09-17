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CapaEsportesTênis

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 18:05

João Fonseca abre confronto com a Suíça em seu primeiro jogo no Brasil pela Copa Davis

Fonseca enfrenta Dominic Stricker nesta sexta-feira (18)

Fonseca enfrenta Dominic Stricker nesta sexta-feira (18)

MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES/AFP/JC
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Agências
O Brasil chega confiante na busca por vaga nos Qualifiers da Copa Davis de 2027 e terá João Fonseca abrindo o confronto com a Suíça, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18). Em sorteio realizado na Farmasi Arena, nesta quinta, ficou decidido que o principal nome do tênis verde e amarelo fará sua estreia pela competição em solo nacional diante de Dominic Stricker, 262º do ranking, em duelo inédito no circuito agendado para 15 horas.

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