Série B - Pela 29ª rodada, jogam nesta sexta-feira (18), às 19h30min, Vila Nova x América-MG, às 20h30min, Ceará x Novorizontino, e às 21h30min, São Bernardo x Atlético-GO. Já no sábado (19), duelam, às 16h30min, Sport x Juventude, e às 18h30min, Athletic-MG x Botafogo-SP. No domingo (20), às 11h, Ponte Preta x CRB, às 16h, Goiás x Avaí, e às 18h30min, Londrina x Fortaleza.
Série C - Pela 3ª rodada da fase final, no sábado (19), às 17h, Maringá-PR x Botafogo-PB. No domingo (20), às 16h, Santa Cruz x Floresta-CE, e às 18h30min, Paysandu x Inter de Limeira e Ferroviária x Brusque-SC.
Divisão de Acesso - Pela 13ª rodada do torneio, no sábado (19), às 15h, temos os seguintes confrontos: Veranópolis x Esportivo, Guarani-VA x Santa Cruz, Bagé x Gramadense, Apafut x União Frederiquense, Aimoré x Lajeadense e Glória de Vacaria x Brasil de Farroupilha. Já, às 16h, se enfrentam, Gaúcho-PF x Passo Fundo e Pelotas x Brasil de Pelotas.
Gauchão Feminino - Na 1ª rodada da fase de grupos que define as equipes classificadas para as semifinais, no domingo (20), às 15h, União Forquetense x Flamengo de São Pedro, Brasil de Farroupilha x Grêmio e Juventude x Inter.
São Paulo - A equipe paulista apresentou na tarde desta quinta-feira (17) o lateral-direito Pedro Lima, de 20 anos, que chega por empréstimo do Wolverhampton-ING até junho de 2027.
Uruguai - O técnico Diego Forlán anunciou nesta quarta-feira sua primeira convocação à frente da seleção do Uruguai. A lista final do comandante conta com 26 nomes, sendo três de clubes brasileiros: Varela e Arrascaeta, do Flamengo, e Piquerez, do Palmeiras.
Alemanha - Jürgen Klopp inovou em sua primeira convocação como técnico da seleção alemã e divulgou uma lista com 44 jogadores, 24 para os dois primeiros jogos da próxima Data Fifa, Holanda e Grécia, e outros 20 para os dois últimos compromissos previstos para o mesmo período, Sérvia e os gregos novamente.
Tênis - Recuperado de lesão, João Fonseca tem dois compromissos neste final de semana pela Copa Davis, no Rio de Janeiro. Na sexta (18), às 15h, ele enfrenta Dominic Stricker, enquanto no sábado (19), às 14h, encara o Stan Wawrinka, ambos suíços.
Vôlei - A seleção masculina tem dois compromissos neste final de semana. No sábado (19), às 11h, enfrenta a Venezuela, enquanto domingo (20), às 10h, encara a Argentina, com ambos os jogos no Maracanãzinho.