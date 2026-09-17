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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 20:00

Grêmio recebe o Palmeiras na Arena tentando escapar do Z-4

Jovem Pedro Gabriel retoma a titularidade na lateral-esquerda

Jovem Pedro Gabriel retoma a titularidade na lateral-esquerda

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
A derrota para o Botafogo na última quarta-feira (16) complicou ainda mais a situação do Grêmio na tabela. O duelo contra o Palmeiras na Arena, domingo (20), às 11h, será decisivo para evitar que o clube entre no Z-4. Agora sob o comando de Renato Portaluppi, o Tricolor fará da 28ª rodada uma verdadeira luta de vida ou morte. A partida também marca o último compromisso do clube antes da Data Fifa.

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