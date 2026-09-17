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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 20:01

Inter tenta repetir sequência de duas vitórias diante do São Paulo

Dúvidas na escalação aumentam tensão antes de confronto decisivo

Dúvidas na escalação aumentam tensão antes de confronto decisivo

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Após uma semana de treinamentos, o Inter enfrenta o São Paulo na noite deste sábado (19), às 21h, no Morumbis. O Colorado precisa pontuar contra o adversário e contar com resultados paralelos para sair da zona de rebaixamento. Na capital paulista, o Colorado tenta repetir a única sequência de duas vitórias, que ocorreu no primeiro turno, quando venceu Santos e Chapecoense.

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