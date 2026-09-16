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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 21:38

Grêmio perde para o Botafogo fora de casa e segue próximo do Z-4

A equipe gremista segue sem vencer fora de casa

A equipe gremista segue sem vencer fora de casa

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Na busca de se afastar do Z-4, o Grêmio enfrentou o Botafogo no Nilton Santos e perdeu por 3 a 2, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols cariocas foram marcados por Danilo, duas vezes, e Montoro, enquanto o Tricolor balançou as redes com Jovane Cabral e Gustavo Martins. Os gremistas seguem próximos da zona de rebaixamento na 16ª colocação com 28 pontos. O próximo compromisso é contra o Palmeiras na Arena, domingo (20), às 11h, pela 28ª rodada da competição.

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