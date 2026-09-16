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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 19:19

Remo confirma Thiago Carpini para a reta final do Brasileirão

Carpini chega para substituir Léo Condé

Carpini chega para substituir Léo Condé

Ismael Soares/SVM/AFP/JC
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Agências
O Remo definiu a sua comissão técnica para a sequência do Campeonato Brasileiro. A diretoria oficializou nesta quarta-feira (16) a contratação do técnico Thiago Carpini, que assume o comando da equipe na vaga deixada por Léo Condé. Curiosamente, esta é a segunda vez na carreira que o treinador substitui Condé - a primeira ocorreu em 2024, quando assumiu o Vitória. Carpini, de 42 anos, é o terceiro treinador a comandar a equipe paraense nesta edição da divisão de elite do futebol nacional.

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