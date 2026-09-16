Seleção Brasileira - Nesta quarta-feira (16), foram anunciadas as datas dos amistosos das Canarinhas e Porto Alegre receberá pela primeira vez na história a seleção brasileira feminina. O Beira-Rio será o palco do amistoso contra a Argentina no dia 10 de outubro. Outra capital que sediará um amistoso será Recife, em 13 de outubro, na Arena Pernambuco. A seleção ainda jogará no dia 29 de novembro e 5 de dezembro, o Brasil enfrenta o Japão em Hiroshima e Okayama. Libertadores - Na noite desta quinta-feira (17), às 21h30min, o Flamengo recebe o Independiente Del Valle-EQU, em duelo válido pelas quartas de finais da competição. Em Quito, o RubroNegro construiu uma vantagem de 2 a 0.

Sul-Americana - Em duelo válido pelas quartas de finais da competição. O Montevideo City Torque recebe o Cienciano-PER. Na altitude de Cusco, os peruanos venceram por 2 a 0. O duelo de volta acontece nesta quinta-feira (17), às 21h30min. Remo - O Azulino oficializou nesta quarta-feira (16), a contratação do técnico Thiago Carpini, que substitui o recém-demitido Léo Condé. O contrato firmado entre as partes será válido até o fim da temporada de 2026. Botafogo - Durante a tarde desta quarta-feira (16), o Fogão anunciou a contratação do estrelado técnico Tite. O contrato do treinador é válido até dezembro de 2028. O técnico interino, que comandou o time por um mês, Rodrigo Bellão será o novo integrante da comissão técnica permanente do clube. Convocação - O volante Martinelli, do Fluminense, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira. O atleta foi chamado para o lugar do atacante João Pedro, do Chelsea, que sofreu lesão no joelho, e acabou cortado da lista. Vôlei - A seleção brasileira masculina enfrenta nesta quinta-feira (17), às 20h, a Colômbia, no Maracanãzinho, em duelo válido pela 3ª rodada do Pré-Olímpico. Fórmula 1 - O maior torneio de automobilismo divulgou nesta quarta-feira (16) o calendário de 2027. As principais novidades são as voltas dos GPs de Portugal e Turquia. Além disso, subiu de seis para dez o número de corridas sprints no ano, com a volta do evento no GP de São Paulo, marcado para os dias 5 a 7 de novembro. Obituário - Morreu nesta quarta-feira, aos 49 anos, o zagueiro Henrique, ex-jogador e multicampeão pelo Vasco. O clube lamentou o falecimento do ex-atleta que era oriundo da base vascaína nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.