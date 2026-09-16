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CapaEsportesBoxe

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 00:25

Atletas gaúchos fazem rifa para disputar Brasileiro de boxe

Campanha é alternativa para financiar a participação no brasileiro

Campanha é alternativa para financiar a participação no brasileiro

Artur Koch/JC
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Filipe Plentz Munari
Para três atletas de diferentes gerações, chegar a um Campeonato Brasileiro de Boxe representa muito mais do que entrar no ringue. Marília Dutra Hübner, 37 anos, Maria Paula Barea de Castro, 20, e Gabriel de Jesus Guedes, 19, carregam trajetórias marcadas por mudanças de modalidade, lesões, dificuldades financeiras e, principalmente, persistência. Para viabilizar a participação na competição, os três também precisaram recorrer a uma campanha de arrecadação por meio de uma rifa.

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