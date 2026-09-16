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CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 09:04

Seleção feminina enfrenta a Argentina no Beira-Rio, em Porto Alegre

Jogo será realizado no Estádio Beira-Rio em 10 de outubro

Jogo será realizado no Estádio Beira-Rio em 10 de outubro

Nayra Halm/Staff Images Woman/CBF/Divulgação/JC
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A Seleção Brasileira Feminina desembarca em Porto Alegre no dia 10 de outubro para enfrentar a Argentina no Estádio Beira-Rio, em confronto válido pelo calendário da Data FIFA de 2026. A partida em solo gaúcho abre a sequência de compromissos da amarelinha, que volta a campo no dia 13 contra as argentinas na Arena Pernambuco. Nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro, o Brasil enfrenta o Japão em Hiroshima e Okayama.

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