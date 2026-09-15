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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 20:00

Botafogo x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após cumprir supensão, Pavon retorna ao time titular contra os cariocas

Após cumprir supensão, Pavon retorna ao time titular contra os cariocas

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA
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JC
JC
Em jogo atrasado válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Botafogo no Nilton Santos, nesta quarta-feira (16), às 19h30min. O Tricolor está na 16ª colocação com 28 pontos, enquanto o Alvinegro está na 14ª posição com 32.

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