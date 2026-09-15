Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:17

Liverpool monitora Rayan, do Bournemouth, para suceder Salah, diz jornal

A partir de 2027, brasileiro terá uma cláusula de quase R$ 900 milhões

A partir de 2027, brasileiro terá uma cláusula de quase R$ 900 milhões

Andrew Matthews/PA Images/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O Liverpool acompanha a evolução de Rayan e avalia uma investida pelo atacante do Bournemouth na próxima temporada. Segundo o jornal espanhol As, o brasileiro está entre as opções estudadas pelo clube para preencher a lacuna deixada por Mohamed Salah no lado direito do ataque.

Notícias relacionadas