Libertadores - Pelos duelos de volta das quartas de final da maior competição de clubes da América do Sul, nesta quarta-feira (16), às 19h, o Palmeiras enfrenta a LDU em Quito, no Equador. Na ida, o Alviverde venceu por 1 a 0. Já o Corinthians recebe o Estudiantes na Neoquímica Arena, às 21h. Na ida, o Timão empatou em 1 a 1.
Sul-Americana - Pela partida de volta das quartas de final do torneio, nesta quarta-feira (16), às 19h, o Atlético-MG encara o Santos na Arena MRV. Na ida, os paulistas venceram por 2 a 0.
Divisão de Acesso - Pela 12ª rodada, nesta quarta-feira (16), às 15h, jogam, Apafut x Pelotas e Gramadense x Brasil de Farroupilha. Já às 19h, se enfrentam, Passo Fundo x Esportivo, Veranópolis x Bagé, Glória de Vacaria x União Frederiquense e Brasil de Pelotas x Santa Cruz, enquanto às 19h30min, teremos, Guarani-VA x Aimoré e Lajeadense x Gaúcho-PF.
Remo - Léo Condé não é mais o técnico do Leão. O treinador foi demitido pelo clube nesta terça-feira (13), um dia depois da derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova. Ele comandou a equipe paraense em 31 jogos, sendo oito vitórias, oito empates e 15 derrotas.
Corinthians - O Ministério Público de São Paulo apresentou, nesta terça-feira, denúncia contra o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. O órgão aponta o cometimento do crime de apropriação indébita qualificada na contratação de uma empresa responsável pela segurança particular dele, no valor de R$ 721 mil.
Cruzeiro - O Cruzeiro apresentou Matías Viña, último reforço de 2026. O lateral-esquerdo chega emprestado pelo Flamengo até dezembro.
Colômbia - O meia James Rodríguez anunciou nesta terça-feira (15) sua aposentadoria da seleção da Colômbia, aos 35 anos. Principal astro do time sul-americano na última década, o jogador fez uma postagem nas redes sociais relembrando sua trajetória e fazendo uma declaração de agradecimento. Ele deixa os Cafeteiros após 131 jogos e 31 gols marcados.
Liverpool - Rayan entrou na mira dos Reds para a janela de verão do calendário europeu. O atacante do Bournemouth tem uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, cerca de R$ 892 milhões, que entra em vigor em 2027. O clube inglês enxerga no ponta brasileiro o substituto ideal de Mohamed Salah.
Vôlei - A seleção brasileira masculina enfrenta nesta quarta-feira (16), às 20h, a Bolívia, no Maracanãzinho, em duelo válido pela 2ª rodada do Pré-Olímpico.
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