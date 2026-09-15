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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:07

Felipão lidera o Grêmio em busca da primeira vitória fora de casa

Tricolor vai ao Rio de janeiro sob o comando de Luiz Felipe Scolari

Tricolor vai ao Rio de janeiro sob o comando de Luiz Felipe Scolari

LUCAS UEBEL/GRÊMIO/JC
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Guilherme Negruni
O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira (16) para enfrentar o Botafogo, às 19h30min, no estádio Nilton Santos, em confronto atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem de uma calamitosa derrota para o Vasco, diante de sua torcida. Na casamata, a equipe ainda não terá a presença do técnico Renato Portaluppi, e será comandada por Luiz Felipe Scolari. A equipe vai em busca da primeira vitória fora de casa na competição.

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