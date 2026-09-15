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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 10:44

Uefa anuncia estádios que receberão finais da Liga dos Campeões em 2028 e 2029

Nas duas temporadas seguintes a decisão será nos estádios de Bayern e Barcelona, respectivamente

Nas duas temporadas seguintes a decisão será nos estádios de Bayern e Barcelona, respectivamente

AFP/Divulgação/JC
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Agências
A Uefa divulgou os estádios que receberão as próximas finais da Liga dos Campeões. A Allianz Arena (Bayern de Munique) receberá a decisão de 2028, e o Camp Nou (Barcelona) será palco da final de 2029. O Estádio Metropolitano (Atlético de Madri) já estava designado para ser a casa da decisão de 2027.
As casas de Bayern de Munique e Barcelona vão receber uma final pela terceira vez na história. A Allianz Arena foi palco das decisões de 2012 e 2025, enquanto o Camp Nou foi o estádio das finais de 1989 e 1999.

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