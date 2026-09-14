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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:18

Marcelo Gallardo, ex-River Plate, é anunciado como novo treinador da seleção equatoriana

Gallardo assina um contrato de quatro anos com os equatorianos

Gallardo assina um contrato de quatro anos com os equatorianos

Juan Manuel Baez/NurPhoto/AFP/JC
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Agências
A seleção do Equador definiu o seu novo comandante visando o ciclo até a Copa do Mundo de 2030. O argentino Marcelo Gallardo, de 50 anos, e com passagem vitoriosa pelo River Plate, foi anunciado na noite deste domingo (13) como treinador da equipe nacional do país sul-americano pela Federação Equatoriana de Futebol.

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