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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:46

Santos anuncia a contratação do meio-campista Philippe Coutinho

Meia assina com o Peixe até dezembro deste ano

Meia assina com o Peixe até dezembro deste ano

Divulgação/Santos/JC
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Agências
O Santos anunciou a contratação do meio-campista Philippe Coutinho. O meia assinou contrato até o final de 2026. Ele estava sem clube após deixar o Vasco, em fevereiro. Se cumprir apenas o período de vínculo atual e não renovar, Coutinho disputará só o Brasileirão e a reta final da Sul-Americana pelo Santos, caso o clube passe pelo Atlético-MG, na quarta-feira.

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