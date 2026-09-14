Libertadores - Na noite desta terça-feira (15), o Platense recebe o Fluminense, às 19h, no estádio Ciudad de Vicente López, pelo duelo de volta das quartas de final. No Rio, os cariocas venceram por 2 a 0.
Sul-Americana - Pelo jogo de volta das quartas, às 19h, o Vasco recebe o Santa Fé em São Januário. Na Colômbia, o Cruzmaltino conseguiu segurar o empate sem gols. Já o São Paulo precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida para o Boca Juniors na Bombonera. A partida está marcada para as 21h30min, no Morumbis.
Série B - Pela 29ª rodada, às 19h30min, o Londrina recebe a Ponte Preta. No mesmo horário, em Recife, o Náutico enfrenta o Operário-PR. Às 21h30min, o CRB recebe o Sport.
Brasileirão Feminino - Pela partida de ida da semifinal do torneio, o Bahia recebe o Corinthians na Arena Fonte Nova, nesta terça-feira (15), às 21h30min.
Santos - O Peixe anunciou a contratação do meio-campista Philippe Coutinho. O meia assinou contrato até o final deste ano. O salário do jogador será de R$ 600 mil, podendo chegar a R$ 1 milhão mensais, caso ele alcance metas relacionadas à disponibilidade física e participação nas partidas.
Divisão de Acesso - Cerca de 25 integrantes de uma torcida organizada do Bagé invadiram o vestiário e agrediram os jogadores com socos e chutes, após a derrota do clube por 2 a 0 para o Glória-VA. Clube, a Federação Gaúcha de Futebol e o Sindicato dos Atletas Profissionais do RS divulgaram notas de repúdio e cobraram a apuração dos fatos.
Equador - A seleção equatoriana definiu o seu novo comandante visando o ciclo até a Copa do Mundo de 2030. O argentino Marcelo Gallardo, de 50 anos, e com passagem vitoriosa pelo River Plate, foi anunciado como comandante.
Vôlei - O técnico Bernardinho definiu, nesta segunda-feira (14), os 14 jogadores que vão disputar o Pré-Olímpico, no Maracanãzinho. Os brasileiros estreiam, nesta terça-feira, às 20h, contra o Chile. O torneio classifica apenas o campeão para Los Angeles 2028.
Vôlei 2 - O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães, afirmou que deixará o comando da equipe após os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A declaração foi dada após a conquista do Sul-Americano e vaga para as Olimpíadas.
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