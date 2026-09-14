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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 20:42

Aporte financeiro de Delcir Sonda dá largada ao processo eleitoral no Inter

Após semana de protestos, atletas voltaram aos treinos sem cobranças

Após semana de protestos, atletas voltaram aos treinos sem cobranças

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Na tarde de segunda-feira (14), após a vitória sobre a Chapecoense, o Inter iniciou a semana de treinamentos para o confronto contra o São Paulo, no próximo sábado (19), às 21h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado pela doação de R$ 20 milhões de Delcir Sonda, o Colorado venceu em Chapecó. Com os três pontos, o Clube do Povo embolou a disputa para fugir do rebaixamento e aumentou a probabilidade de permanência na Série A.

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