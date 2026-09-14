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CapaEsportesCopa Do Mundo Feminina

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 11:47

Fifa inicia visitas técnicas no Estádio Beira-Rio para Copa do Mundo Feminina de 2027

Locais sedes terão seus estádios e estruturas vistoriados ao longo da semana de 14 a 19 de setembro

Locais sedes terão seus estádios e estruturas vistoriados ao longo da semana de 14 a 19 de setembro

Fifa/Divulgação/JC
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O Beira-Rio é o primeiro estádio da Copa do Mundo Feminina de Futebol da Fifa a receber a vistoria técnica, neste domingo (13). A equipe avaliou as estruturas de arquibancadas, vestiários, transmissão e o entorno que irá receber jogos do primeiro torneio da modalidade no Brasil. A cidade de Porto Alegre, que também participou da Copa do Mundo Masculina em 2014 e da Copa América Masculina em 2019, volta a contribuir para a maior festa do futebol mundial.

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