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CapaEsportesVôlei

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 18:50

Brasil derrota a Argentina no Sul-Americano de Vôlei e garante vaga em Los Angeles 2028

Seleção garantiu a vaga olímpica com dois anos de antecedência

Seleção garantiu a vaga olímpica com dois anos de antecedência

Mauricio Val/FV Imagem/CBV/JC
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Agências
A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Argentina, neste domingo (13), e conquistou a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A equipe comandada por José Roberto Guimarães não teve dificuldades diante das adversárias no Maracanãzinho e conseguiu o triunfo com parciais de 26/24, 25/19 e 25/16.

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