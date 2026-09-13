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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 18:18

Alison dos Santos vence mundial de atletismo em Budapeste e amplia hegemonia na temporada

Tempo na prova foi o terceiro melhor da história

Tempo na prova foi o terceiro melhor da história

Laszlo Zsigmond/World Athletics/AFP/JC
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Agências
Alison dos Santos conquistou mais um título nos 400m com barreiras masculino. O brasileiro faturou o Mundial de Atletismo Ultimate 2026, em Budapeste, na Hungria, neste domingo. Com tempo de 45s98, Piu superou seus principais rivais na prova, o americano Rai Benjamin (46s40) e o norueguês Karsten Warholm (46s78). Além disso, o resultado manteve a invencibilidade do atleta em 2026.

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