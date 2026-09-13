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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 22:30

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Confira as principais noticias esportivas do dia

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  • Série B - Resultados dos jogos de domingo (13) da 28ª rodada da competição, Atlético-GO 4x0 Criciúma. Juventude x Athletic-MG, Novorizontino x Cuiabá e Fortaleza x Ceará, não haviam se encerrado até o fechamento desta edição. Nesta segunda-feira (14), às 19h30min, jogam Botafogo-SP x Goiás e América-MG x São Bernardo, enquanto às 21h30min, Avaí x Vila Nova. 
  • Série C - Resultados da 2ª rodada da fase final, Botafogo-PB 0x1 Floresta-CE, Maringá-PR 0x1 Santa Cruz e Ferroviária 1x0 Paysandu. O duelo entre Brusque-SC x Inter de Limeira não havia se encerrado até o fechamento desta edição.
  • Divisão de Acesso - Pela 11ª rodada do torneio, no sábado (12), Esportivo 3x1 Gramadense. No domingo (13), Aimoré 1x1 Passo Fundo, Bagé 0x2 Glória-VA, Brasil de Farroupilha 1x0 Apafut, União Frederiquense 0x0 Brasil de Pelotas, Pelotas 2x3 Guarani-VA, Santa Cruz 3x1 Lajeadense e Gaúcho-PF 0x0 Veranópolis*.
  • Brasileirão Feminino - Pela partida de ida das semifinais, no sábado (12), o Flamengo recebeu o São Paulo no estádio Luso-Brasileiro e foi derrotado por 3 a 1. A volta está marcada para o próximo sábado (19), às 16h.
  • Atletismo - A coroa dos 400m com barreiras masculino é, definitivamente, brasileira. Alison dos Santos conquistou mais um título, desta vez o Mundial de Atletismo Ultimate 2026, em Budapeste, na Hungria, neste domingo (13). O Piu marcou 45s98 na etapa, à frente do americano Rai Benjamin (46s40) e do norueguês Karsten Warholm (46s78). 
  • Vôlei - A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Argentina neste domingo (13), no Maracanãzinho, por 3 sets a 0, com parciais 26/24, 25/19 e 25/16, conquistou o Sul-Americano de maneira invicta e garantiu vaga nas Olimpíadas de Los Angeles de 2028.
  • Tênis - A cazaque Rybakina venceu a bielorrussa Sabalenka por 2 sets a 1 e é a mais nova campeã de simples feminino do US Open, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/2. 
  • Fórmula 1 - Na estreia do circuito de Madring, o jovem Kimi Antonelli venceu a terceira seguida na temporada e aumentou a distância na liderança da Fórmula 1. O pódio foi completado por Max Verstappen e Lando Norris. Antonelli lidera a tabela geral com 292 pontos, George Russell vem logo atrás com 211, enquanto Lewis Hamilton fecha o top-3 com 191. 

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