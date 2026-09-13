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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 12:56

Antonelli ganha terceiro GP seguido e se torna primeiro vencedor em Madring; Bortoleto é o 13º

Italiano da Mercedes aumentou a distância na liderança da Fórmula 1

Italiano da Mercedes aumentou a distância na liderança da Fórmula 1

Thomas Coex/AFP/JC
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Agências
Na estreia do circuito de Madring, o jovem Kimi Antonelli venceu a terceira seguida na temporada e aumentou a distância na liderança da Fórmula 1. Em uma corrida mais burocrática, o italiano aproveitou o erro da McLaren na parada de Lando Norris e não teve dificuldades para sacramentar a vitória.

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