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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 20:02

Inter aproveita falha, bate a Chape e desencanta após 8 jogos

Bruno Henrique marcou o primeiro gol colorado

Bruno Henrique marcou o primeiro gol colorado

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Agências
O Inter sofreu, mas conseguiu superar a Chapecoense por 2 a 1 na Arena Condá e embolou de vez a briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A vitória foi a primeira do Colorado depois de oito tropeços consecutivos na temporada. Bruno Henrique e Carbonero marcaram para os visitantes, que ainda permanecem dentro do Z4. Garcez balançou as redes para os catarinenses.

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