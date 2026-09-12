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Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 19:06

Grêmio sai na frente, toma a virada do Vasco e crise aumenta na Arena

Tricolor fez segundo tempo muito ruim e perdeu em casa

Tricolor fez segundo tempo muito ruim e perdeu em casa

Lucas Uebel/GREMIO FBPA/JC
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Agências
A janela de transferências, encerrada nesta sexta-feira (11), mostrou ter sido importantíssima para o Vasco. Isso porque na tarde deste sábado (12), o time carioca esteve na Arena do Grêmio pela 27ª rodada do Brasileirão, e com o brilho de Lescano, Bruno Duarte e Colidio, todos contratados recentemente, bateu o Grêmio de virada, por 2 a 1, quebrou um tabu e respirou na briga contra o Z-4.

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