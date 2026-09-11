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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 19:28

Richarlison e Vasco terminam sem acordo, e atacante segue no Tottenham

Pombo ficará no time sub-21 até reabertura da janela

Pombo ficará no time sub-21 até reabertura da janela

Shaun Brooks/CameraSport/AFP/JC
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Agências
O atacante Richarlison não virá para o Vasco na janela atual. A negociação não avançou, o lado do jogador considera que o cenário ficou inviável e o Pombo não defenderá o time do coração agora. A diretoria vascaína já foi comunicada por Richarlison, segundo o UOL apurou.

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