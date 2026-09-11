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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 18:36

Chapecoense x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Com a ausência de Matheus Bahia e Aguirre, Bernabei será o titular na lateral-esquerda

Com a ausência de Matheus Bahia e Aguirre, Bernabei será o titular na lateral-esquerda

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Na tentativa de diminuir a distância para as equipes fora do Z-4, o Inter visita a Chapecoense na Arena Condá, sábado (12), às 17h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado está na 18ª colocação com 25 pontos, enquanto os catarinenses são os lanternas da competição com 17. 

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