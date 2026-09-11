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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 17:36

Lance de Craque define local para a oitava edição da partida beneficente

Insituto do ex-jogador ajuda mais de 120 crianças no Pão dos Pobres

Insituto do ex-jogador ajuda mais de 120 crianças no Pão dos Pobres

Divulgação/Instituto Lance de Craque/JC
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A oitava edição do Lance de Craque, partida beneficente realizada por Andrés D'Alessandro, já tem local definido. Neste ano, o jogo, que já entrou pro calendário de eventos do Rio Grande do Sul, será realizado em Gramado no mês de dezembro.

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