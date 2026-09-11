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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 17:06

Grêmio x Vasco: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Equipe de Luís Castro quer se afastar do Z-4

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Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Vasco na Arena, neste sábado (12), às 16h. O Tricolor vem de uma derrota fora de casa contra o Vitória, e se encontra na 15ª colocação com 28 pontos. Já o Cruzmaltino vem de uma derrota no clássico contra o Fluminense e um empate contra o Santa Fé fora de casa, pela Sul Americana, estando na 17ª posição com 25 pontos. 

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