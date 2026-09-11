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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 19:00

Abel Ferreira leva gancho de três jogos por chutar microfone e não estará em Grêmio x Palmeiras

Treinador do Palmeiras não estará à beira do campo contra o Tricolor

Treinador do Palmeiras não estará à beira do campo contra o Tricolor

NELSON ALMEIDA/AFP/JC
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Agências
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi punido com suspensão de três jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por chutar um microfone durante partida contra o Mirassol, no Brasileirão. A punição foi definida em julgamento nesta sexta-feira, 11, no qual o órgão decidiu ampliar o gancho inicial, que era de dois jogos, ao analisar recurso do clube da capital paulista.

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