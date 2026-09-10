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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 18:56

Palmeiras e Grêmio decidem as semifinais da Copa do Brasil fora de casa

Decisão será em final única no Mané Garrincha

Decisão será em final única no Mané Garrincha

Nelson Terme/CBF/JC
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Agências
A CBF definiu nesta quinta-feira (10) a ordem dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O Palmeiras joga a partida de ida contra o Vasco no Nubank Park e irá decidir a vaga fora de casa, em São Januário, no Rio. O Grêmio também faz o primeiro duelo com o Atlético-MG em casa, em Porto Alegre, e o jogo de volta será na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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