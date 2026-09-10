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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 22:30

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Liga dos Campeões - Resultados dos duelos da 1ª rodada desta quinta-feira (10), Fenerbahçe 1x1 Roma, PSV 1x1 Shakhtar Donetsk, Como-ITA 4x1 Leipzig, Bayern de Munique 5x0 Bodø/Glimt, Manchester United 4x0 Sabah-AZE e Slavia Praha-CZE 2x3 Lens.

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