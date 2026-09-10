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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 20:28

Inter enfrenta Chapecoense em busca de alívio na zona de rebaixamento

Time de Pezzolano está há dez jogos sem vencer no Brasileirão

Time de Pezzolano está há dez jogos sem vencer no Brasileirão

/Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
O Inter tem mais uma dura missão para escapar do rebaixamento, desta vez fora de casa. O Colorado visita a lanterna Chapecoense na Arena Condá, neste sábado (12), às 17h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvirrubro se encontra em situação delicada na tabela, dentro da zona de rebaixamento na 18ª colocação com 25 pontos, e mesmo que saia vitorioso, não escapa do Z-4.

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