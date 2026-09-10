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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 20:30

Grêmio recebe o Vasco na Arena tentando manter tabu de 20 anos e se afastar do Z-4

Equipe de Castro não perde para os cariocas na Capital há 20 anos

Equipe de Castro não perde para os cariocas na Capital há 20 anos

/Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
O Grêmio tem mais um compromisso ao lado do seu torcedor no fim de semana. O Tricolor recebe o Vasco na Arena, no sábado (12), às 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Luís Castro terão que, novamente, fazer valer o mando de campo para se afastar do Z-4. Os gaúchos estão na 15ª colocação com 28 pontos.

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