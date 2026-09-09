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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:35

Liverpool vira diante do Atlético de Madrid na Champions

Mac Allister marcou o tento da virada dos Reds

Mac Allister marcou o tento da virada dos Reds

PAUL ELLIS/AFP/JC
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Agências
Jogando em casa, o Liverpool buscou grande virada diante de um ousado Atlético de Madrid, por 2 a 1. Szoboszlai e Mac Allister marcaram para os Reds, enquanto Llorente balançou as redes para os espanhóis.

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