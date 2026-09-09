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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:01

Torcida do Inter novamente protesta e pressiona por resultados antes de jogo contra a Chapecoense

Em meio a protestos, Pezzolano deve retornar com Anthoni na meta colorada

Em meio a protestos, Pezzolano deve retornar com Anthoni na meta colorada

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
O segundo dia de trabalhos do Inter na semana foi novamente marcado por protestos da torcida. Membros de organizadas do clube foram até o CT Parque Gigante novamente na manhã desta quarta-feira (9), e algumas lideranças da torcida foram autorizadas a entrar para uma conversa com a direção, comissão técnica e jogadores. O Colorado enfrenta a Chapecoense fora de casa no sábado (12), às 17h, e se encontra em situação delicada na tabela, dentro da zona de rebaixamento.

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