Liga dos Campeões - Fechando a 1ª rodada da fase de liga, nesta quinta-feira (10), às 13h45min, Fenerbahçe x Roma e PSV x Shakhtar Donetsk. Já às 16h, Como-ITA x Leipzig, Bayern de Munique x Bodø/Glimt, Manchester United x Sabah-AZE e Slavia Praha-CZE x Lens.
Liga dos Campeões 2 - Resultados dos jogos da 1ª rodada da fase de liga, nesta quarta-feira (9), Barcelona 5x1 Feyenoord, Stuttgart 3x1 Viking-NOR, Napoli 0x1 Arsenal, Liverpool 2x1 Atlético de Madrid, PSG 6x1 Slovan Bratislava-SVK e Sporting 3x1 Galatasaray.
Libertadores - O Flamengo visita o Independiente del Valle no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, nesta quinta-feira (10), às 21h30min, pela partida de ida das quartas de final da competição.
Sul-Americana - Pela ida das quartas de final, Cienciano-PER e Montevideo City Torque-URU se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30min, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru.
Série B - Pela 27ª rodada do torneio, nesta quinta-feira (10), às 19h30min, São Bernardo x Londrina e Vila Nova x Goiás. Já às 21h30min, Sport x Ponte Preta.
Divisão de Acesso - Fechando a 10ª rodada do campeonato, nesta quinta-feira (10), às 19h, Gaúcho-PF x Glória de Vacaria e Santa Cruz x Bagé.
Copa do Brasil - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará nesta quinta-feira (10), às 11h, o sorteio que definirá os mandos de campo das semifinais do torneio. As datas-base das partidas entre Grêmio x Atlético-MG e Palmeiras x Vasco estão previstas para os dias 1º e 8 de novembro. A final, realizada pela primeira vez em jogo único, será no Mané Garrincha no dia 6 de dezembro.
Vasco - O Cruzmaltino anunciou nesta quarta-feira (9) o meio-campista argentino Alan Lescano, de 24 anos, como reforço. O jogador, que assinou vínculo até dezembro de 2029, foi comprado por US$ 7 milhões (R$ 36 milhões).
Copa do Mundo Feminina - A nove meses do início do Mundial de 2027, disputada pela primeira vez no Brasil, o Governo Federal articula com a Fifa uma cota de ingressos a preços populares, afirma a secretária Juliana Agatte, que chefia a Secretaria Extraordinária para a Copa (Secopa) do Ministério do Esporte. Segundo ela, a entidade tem se mostrado aberta à discussão e sensível à realidade do País.
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