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CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:08

Ancelotti abre ciclo para Copa de 2030 com oito estreantes

Corinthians foi a equipe com o maior número de convocados

Corinthians foi a equipe com o maior número de convocados

Rafael Ribeiro/CBF/JC
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Filipe Plentz Munari
Carlo Ancelotti realizou na tarde de quarta-feira (9) a primeira convocação da seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Ao anunciar os nomes para os amistosos contra Austrália e Índia, o técnico italiano cumpriu a promessa de promover uma renovação significativa no grupo após o fracasso no Mundial deste ano. Os duelos contra os australianos estão marcados para os dias 25 e 29 de setembro, enquanto a partida contra os indianos será no dia 3 de outubro.

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