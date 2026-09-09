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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 20:24

Jovane Cabral e Marlon reforçam o Grêmio para encarar o Vasco na Arena

Ala cumpriu suspensão diante do Vitória

Ala cumpriu suspensão diante do Vitória

/Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
O Grêmio retomou na manhã desta quarta-feira (9) os treinos no CT Luiz Carvalho visando o confronto contra o Vasco no próximo sábado (12), às 16h, na Arena. O técnico Luís Castro teve uma boa notícia na atividade, mas segue com dúvidas em relação à equipe que irá encarar os cariocas.

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