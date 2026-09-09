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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 16:26

Vasco anuncia a contratação do meio-campista argentino Lescano até o fim de 2029

Lescano é o quinto reforço do Cruzmaltino

Lescano é o quinto reforço do Cruzmaltino

Divulgação/Vasco/JC
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Agências
Embora as atenções no Vasco sigam concentradas na operação para repatriar o atacante Richarlison, a diretoria do time carioca trouxe uma novidade para o seu torcedor nesta quarta-feira. O clube apresentou o meio-campista argentino Alan Lescano, de 24 anos, como reforço.

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