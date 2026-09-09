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CapaEsportesVôlei

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 08:40

Brasil supera Venezuela em estreia no Sul-Americano de vôlei feminino

O Brasil volta a quadra nesta quarta-feira (9), às 20h (horário de Brasília)

O Brasil volta a quadra nesta quarta-feira (9), às 20h (horário de Brasília)

Agência Brasil
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Agências
A seleção feminina de vôlei estreou com uma vitória tranquila no Campeonato Sul-Americano, disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (8), as brasileiras superaram a Venezuela por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/19.

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