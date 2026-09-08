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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 18:38

Real Madrid aproveita 'presentes' da Inter de Milão e larga na Champions com vitória sem brilho

Mbappé abriu o placar para os espanhóis

Mbappé abriu o placar para os espanhóis

Pierre-Philippe MARCOU/AFP/JC
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Agências
O Real Madrid de José Mourinho ainda está longe de encantar na temporada. Nesta terça-feira, na abertura da Champions League, o maior vencedor da competição, com 15 "Orelhudas", aproveitou dois presentes da defesa da Inter de Milão para ganhar, no Santiago Bernabéu, por 2 a 1, em dia de apresentação sem brilho, pressão italiana e Courtois decisivo.

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