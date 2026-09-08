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CapaEsportesFutebol Brasileiro

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 18:18

Santos acerta contratação de Everton Cebolinha e negocia com Philippe Coutinho

Santos contrata Everton Cebolinha e mira Philippe Coutinho para fortalecer elenco

Santos contrata Everton Cebolinha e mira Philippe Coutinho para fortalecer elenco

Marcelo Cortes/Flamengo/JC
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Agências
Visando a reta final da temporada, o Santos busca reforços para fortalecer seu elenco. Assim, o time paulista demonstrou interesse na contratação do meia Philippe Coutinho e acertou com o atacante Everton Cebolinha.

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