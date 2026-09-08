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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 19:00

Ex-Grêmio, Lorena é a única brasileira no Bola de Ouro

Goleira foi decisiva na prata olímpica e tem recorde nos EUA

Goleira foi decisiva na prata olímpica e tem recorde nos EUA

Jay Biggerstaff/NWSL/JC
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Agências
O futebol feminino do Brasil celebrou nesta terça-feira (8) a inclusão de Lorena entre as 30 melhores jogadoras do mundo na temporada 2025/26 no prêmio Bola de Ouro, entregue pela revista France Football. Além de ser a única brasileira na categoria principal, a jogadora de 29 anos disputa o título de melhor goleira. A cerimônia será no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.

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